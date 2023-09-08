شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: افتتاح 17 مسجدًا اليوم منها 14جديدة و3 مساجد صيانة وتطويرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (17) مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 8 / 9 / 2023م، منها (14) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(3) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7/ 2023 م حتى تاريخه (153) مسجدًا منها (113) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(40) مسجدًا صيانة وتطويرًا. أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف بني سويف 1. البراغتة – الميمون - الواسطى 2. العرب – قمن الروس - الواسطى مديرية أوقاف البحيرة 3. التوحيد – عزبة فرحات – أبو المطامير 4. عزبة الناموس – البرنوجي - دمنهور 5. الفتح – قرية أباظة البحرية – حوش عيسى مديرية أوقاف الغربية 6. عثمان بن عفان - قرية محلة روح – مركز طنطا ثان 7. عبد العزيز الطريني– طرينة البلد – مركز المحلة الكبرى أول مديرية أوقاف القليوبية 8. السلام – عزبة حسن خليل – الخانكة 9. الرحمة – عرب الغديري - طوخ مديرية أوقاف أسيوط 10. أبو بكر الصديق – المختون - ديروط 11. الهدى – أم القصور - منفلوط مديرية أوقاف المنوفية 12. الرحمن الشهير بأحمد الصاوي – دنشواي - الشهداء مديرية أوقاف الفيوم 13. الصواف – المظاطلي – مركز طامية 14. أبو بكر الصديق - عزبة قلمشاه - مركز إطسا ثانيًا: مساجد الصيانة: مديرية أوقاف القليوبية 1. الوكلاء – عزبة الوكلاء – شبين القناطر مديرية أوقاف الجيزة 2. العجمي – شارع العجمي – مركز البدرشين مديرية أوقاف أسوان 3. الرحمة – حاجر السباعية عزب نصر – السباعية

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