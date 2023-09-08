شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف أعراض الإصابة بالأنفلونزا وتؤكد: تسبب مرضا خفيفا إلى شديد الخطورة والان مع تفاصيل الخبر
وقالت وزارة الصحة والسكان: قد تؤدي أحيانًا الإصابة بالأنفلونزا إلى الوفاة، وهناك اختلاف بين الأنفلونزا ونزلات البرد، فعادة ما تأتي الأنفلونزا فجأة، وغالبًا ما يشعر الأشخاص المصابون بالأنفلونزا ببعض أو كل هذه الأعراض:
١- حمى (ارتفاع بدرجة الحرارة) أو الشعوربالحمى
٢- قشعريرة
٣- سعال
٤- التهاب الحلق
٥- سيلان أو انسداد الأنف
٦- آلام في العضلات أو الجسم
٧- الصداع
٨- التعب والشعور بالإرهاق
واستكملت: قد يعاني بعض الأشخاص من القيء والإسهال على الرغم من أن هذا أكثر شيوعًا عند الأطفال منه لدى البالغين
من المهم ملاحظة أنه ليس كل شخص مصابب الأنفلونزا سيصاب بالحمى.
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