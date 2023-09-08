شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف أعراض الإصابة بالأنفلونزا وتؤكد: تسبب مرضا خفيفا إلى شديد الخطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإصابة بالأنفلونزا وكيفية الوقاية منها، حيث يمكن أن تسبب الأنفلونزا مرضًا خفيفًا إلى شديد الخطورة.

وقالت وزارة الصحة والسكان: قد تؤدي أحيانًا الإصابة بالأنفلونزا إلى الوفاة، وهناك اختلاف بين الأنفلونزا ونزلات البرد، فعادة ما تأتي الأنفلونزا فجأة، وغالبًا ما يشعر الأشخاص المصابون بالأنفلونزا ببعض أو كل هذه الأعراض:

١- حمى (ارتفاع بدرجة الحرارة) أو الشعوربالحمى

٢- قشعريرة

٣- سعال

٤- التهاب الحلق

٥- سيلان أو انسداد الأنف

٦- آلام في العضلات أو الجسم

٧- الصداع

٨- التعب والشعور بالإرهاق

واستكملت: قد يعاني بعض الأشخاص من القيء والإسهال على الرغم من أن هذا أكثر شيوعًا عند الأطفال منه لدى البالغين

من المهم ملاحظة أنه ليس كل شخص مصابب الأنفلونزا سيصاب بالحمى.