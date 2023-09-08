شكرا لقرائتكم خبر عن 80 % من القراء يطالبون بتشديد الرقابة على شركات تسفير العمالة للخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تشديد الرقابة على شركات تسفير العمالة للخارج؟، أيد غالبية القراء مطالب تشديد الرقابة على شركات تسفير العمالة للخارج. وأيد 80% من القراء مطالب تشديد الرقابة على شركات تسفير العمالة للخارج، بينما عارض 20% من القراء مطالب تشديد الرقابة على شركات تسفير العمالة للخارج.

Untitled-1

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز