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80 % من القراء يطالبون بتشديد الرقابة على شركات تسفير العمالة للخارج

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شكرا لقرائتكم خبر عن 80 % من القراء يطالبون بتشديد الرقابة على شركات تسفير العمالة للخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تشديد الرقابة على شركات تسفير العمالة للخارج؟، أيد غالبية القراء مطالب تشديد الرقابة على شركات تسفير العمالة للخارج.

وأيد 80% من القراء مطالب تشديد الرقابة على شركات تسفير العمالة للخارج، بينما عارض 20% من القراء مطالب تشديد الرقابة على شركات تسفير العمالة للخارج.


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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