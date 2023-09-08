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اعرف مراكز خدمة المواطنين لتنشيط البطاقات التموينية الذكية بالقاهرة والجيزة

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 بيان بمراكز خدمة للمواطنين لتنشيط البطاقات الذكية بمعرفة الشركات المختصة، ويمكن للمواطنين من محافظة القاهرة الاستفادة من هذة الخدمة بالتوجة الى أى مركز خدمة من المراكز الموضحة بالجدول.

 

كما يمكن للمواطنين من محافظة الجيزة الاستفادة من هذة الخدمة بالتوجة الى أى مركز خدمة من المراكز الموضحة بالجدول.

 

اماكن تنشيط البطاقات التموينية بالجيزة
اماكن تنشيط البطاقات التموينية بالجيزة

اماكن تنشيط البطاقات التموينية بالقاهرة
اماكن تنشيط البطاقات التموينية بالقاهرة

 

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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