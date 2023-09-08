شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دير البتول بالمنيا أحد الأديرة الحديثة بالكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر دير البتول بمنطقة ملوى بالمنيا أحد الأديرة الحديثة بالكنيسة الأرثوذكسية، حيث أسسه الأنبا ديمتريوس بكنيسة مارمينا بالقرية فــى 12 بابــه 1714ش الموافــق 22 أكتوبــر 1997م . وبعد عدة سنوات تم تأسيس دير البتول الحالى فى مواجهة الكنيسة الأثرية والتى تحمل اسم القديس قلته الطبيب. وذكر الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه بدأ التعمير بالدير منذ عام 2009 م ، و تم عمل كنيسة العذراء تعلوها كنيسة الأنبا أنطونيوس. وتتميز منطقة أنصنــا بأن لهــا تاريــخ هــام ليــس مــن الناحيــة الكنســية فقــط، وإنما العالــم كلــه يهتــم بتاريخهــا وآثارهــا فــي العصــور المختلفــة ، وهــي محــل دراســة مــن العديــد مــن البعثــات الأجنبيــة وتذخــر بكــم هائــل مــن الآثــار الفرعونيــة والمســيحية لاســيما فــي عصــر الاستشــهاد وعصــور الرهبنــة وأصبح دير البتول للراهبات التابــع للإيبارشــية فى ذات الموقع لامتــداد أنصنــا القديمــة وفــى مواجهــة الكنيســة الأثريــة المنحوتــة فــى ســفح الجبــل والتــي تحمــل اســم القديــس قلتــه الطبيــب وبهــا نقــوش وجداريــات فريــدة، ويعتبر الكهف الكنسى تحفة معمارية نادرة. وقــرر المجمع المقدس للكنيســة القبطيــة الأرثوذكســية برئاســة صاحــب الغبطــة والقداســة البابــا تواضــروس الثانــى بابــا الإســكندرية وبطريــرك الكــرازة المرقســية الـــ 118 فــي يــوم الخميــس 12هاتــور 1730ش الموافــق 21 نوفمبــر 2013م الاعتــراف بديــر البتــول للراهبــات بقريــة ديــر أبــى حنــس بأنصنــا بملــوى ضمــن الأديــرة الرســمية فــى الكنيســة القبطيــة الأرثوذكسية.

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