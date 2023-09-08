شكرا لقرائتكم خبر عن عناوين 3 نيابات تم نقلها لمقرات جديدة بمحافظات سوهاج وبنى سويف والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن نقل مقر عدد من النيابات لمقرارات جديدة أعدتها الوزارة للتسهيل على المواطنين، وهى كالتالى:-

- نقل نيابة طهطا الجزئية التابعة لنيابة شمال سوهاج الكلية من مقرها الحالي إلى المقر الجديد الكائن ببندر طهطا بشارع بورسعيد بجوار معهد فتيات طهطا الإعدادى الثانوى الأزهرى - محافظة سوهاج.

تضمن القرار الذى حمل رقم 5053 لسنة 2023 نقل مقر نيابة طهطا الجزئية التابعة لنيابة شمال سوهاج الكلية من مقرها الحالي الكائن بمبنى مجمع محاكم طهطا - شارع مجمع محاكم طهطا - بندر طهطا - محافظة سوهاج إلى المقر الجديد الكائن ببندر طهطا - شارع بورسعيد – بجوار معهد فتيات طهطا الإعدادى الثانوى الأزهرى - محافظة سوهاج.

وتضمن القرار رقم 5052 لسنة 2023:

أولا: نقل مقر نيابة ببا الجزئية التابعة لنيابة بنى سويف الكلية من مقرها الحالي الكائن بمدرسة الشهيد الوضاح أبو جبل بشارع الإبراهيمية إلى المقر الجديد الكائن بمقر مجمع محاكم ببا الجديد بشارع الإبراهيمية بجوار مركز شرطة ببا.ثانيا: نقل مقر نيابة ببا الجزئية لشئون الأسرة التابعة لنيابة بنى سويف الكلية لشئون الأسرة من مقرها الحالي الكائن بشارع الشباب بندر ببا إلى المقر الجديد الكائن بمقر مجمع محاكم ببا الجديد بشارع الإبراهيمية بجوار مركز شرطة ببا.