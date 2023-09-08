شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: تطوير 550 حضانة ضمن برنامج تنمية الطفولة المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعىُ توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية التضامن ببورسعيد، وعدد من الجمعيات الأهلية ، بمقر ديوان عام المحافظة، للبدء في تطوير 36 قاعة حضانة بالمحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ المرحلة الثالثة لبرنامج تنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعىُ و بحضور فراج حافظ مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد.

وأكدت منى الشبراوى رئيس الإدارة المركزية للأسرة والطفل بوزارة التضامن الاجتماعى أن توقيع البروتوكول يأتي فى إطار تنفيذ المرحلة الثالثة للبرنامج التي تستهدف تطوير 550 قاعة طفولة مبكرة علي مستوي 26 محافظة بالجمهورية، ويستهدف البروتوكول رفع كفاءة الحضانات وتوفيق أوضاعها ودعم مهارات مقدمي الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى عمر 4 سنوات، وذلك بمشاركة عدد 7 جمعيات أهلية.

و أكد محسن ناجي مدير البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي عام 2018 بتمويل 250 مليون جنيه، وذلك لاستهداف توفير خدمات تربوية وتعليمية وصحية للأطفال في الفئة العمرية من صفر إلى 4 سنوات بجودة عالية، فى إطار استراتيجية عمل الوزارة نحو تطوير مرحلة الطفولة المبكرة ، وتأكيدًا على أهمية السنوات الأولي من حياة الطفل في تكوين وتشكيل شخصية الإنسان، وتكوينه العقلي والنفسي، حيث تم إعداد دليل التقويم الذاتي ودليل المراجعة الداخلية لدور الحضانة من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

كما تم اعتماد الحقيبة التربوية لبناء قدرات ميسرات دور الحضانات ووضع منهج يشمل إطار معارف ومهارات وإعداد مواد تعليمية للأطفال ايضا صياغة المنهج كذلك توفير الحقيبة التدريبية للميسرات والمواد التعليمية بما يتوافق مع الإطار الفلسفي لتطوير المناهج التي اتبعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في السنوات السابقة ليكون ذلك على نفس وتيرة المناهج المصرية الجديدة ومتوافق مع فلسفتها.

ويشمل تطوير الحضانات توفيق الأوضاع واستيفاء اشتراطات الحماية المدنية، فضلا عن التطوير الهندسي والإنشائي للحضانات من أعمال دهانات وأرضيات وصيانة دورات المياه والكهرباء، وكذلك توفير الأثاث المناسب والألعاب الترفيهية والأدوات التعليمية للأطفال مما يساعد في رفع نسب الالتحاق بالحضانات.