شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يعلن انعقاد امتحانات أبناء العائدين من الخارج غدا السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن انعقاد امتحانات أبناء العائدين من الخارج، اعتبارا من غدٍ السبت الموافق 2023/9/9، وذلك بمقر الإدارة المركزية للامتحانات، بمدينة نصر.

وتابع الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، التحضير والاستعدادات لاستقبال الطلاب والعمل على راحة الطلاب، وأوصى فضيلته بتوفير مكان مريح ولائق لأولياء الأمور القادمين من جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أنه تم تجهيز الامتحانات لكل الطلاب الذي تقدموا إلكترونيًا على بوابة الأزهر، وحصلوا على أرقام الجلوس، وتم اخطارهم بموعد الامتحان والموقع الجغرافى للإدارة من خلال الباركود المدون على استمارة التقدم.

وتهيب الإدارة المركزية للامتحانات أولياء الأمور بالالتزام بمواعيد الامتحان المقررة بالجدول المعلن، متمنية التوفيق والنجاح لكل الطلاب.