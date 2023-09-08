شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء: جهود تطوير صناعة الدواء ساهمت فى الحماية من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك اليوم الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بجلسة "دور صناعة الدواء من أجل مواطنين أصحاء"، وذلك خلال الفعاليات الختامية للمؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية، والذي تنظمه وزارة الصحة والسكان، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال كلمته، أكد رئيس الهيئة أهمية التعاون بين شركاء الصناعة والهيئات والمنظمات الصحية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمواطن المصري، كما أشاد بجهود صناع الدواء في التطوير المستمر للصناعة لحماية وعلاج المواطنين من الأمراض والأوبئة المستجدة عبر العصور، مثل الطاعون والسرطان وأخيراً جائحة الكورونا، والتي أكدت على أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على البشر دون أي تمييز أو انحياز.

وأشار إلى جهود الهيئة وسعيها المستمر نحو تحديث الإجراءات بما يتناسب مع المعايير العالمية ومستجدات العلم، وهو ما انعكس فى حصول الهيئة على الاعتمادات الدولية المتتالية؛ ويسهم في ضمان استمرارية واستدامة توافر الدواء بشكل آمن وفعال، وبما يليق بالمواطن المصري.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء على التسيق المستمر والمشاركة الفعالة مع مختلف المؤسسات الوطنية المعنية بملف الصحة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، حيث يعد المؤتمر فرصة لجميع الخبراء للمشاركة وتبادل الخبرات.