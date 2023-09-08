شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تقرر عرض فيلم "التلميذ.. سمو الرهبنة" بمختلف الإيبارشيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد توجيهات ورعاية البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تبدأ الكنيسة القبطية فى تنظيم عروض خاصة لفيلم "التلميذ.. سمو الرهبنة" والذى انتجته كنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف.

وتم عرض الفيلم أمس بكنيسة أرض الجولف، ومن المقرر أن يتم عرضه على جماهير الأقباط بمختلف إيبارشيات الجمهورية ومنها الإسكندرية والمنيا واسيوط وبني سويف وسوهاج والغردقة.

وكشف الكاتب الصحفي مايكل عادل المستشار الإعلامي لفيلم التلميذ ان جهات كنسية خارج مصر طالبت بعرض فيلم التلميذ بالسينمات والجهات الثقافية والفنية فى أمريكا وكندا وأستراليا ، لما يحمل فكرة الرهبنة المصرية وتأثيرها على العالم حيث أن الأنبا باخوميوس هو أب الشركة فى الرهبنة ووضع قوانين تسير عليها الأديرة حتى الآن فى مصر والعالم كله.

وكان البابا تواضروس شارك فى احتفالية الافتتاح الرسمى لفيلم "التلميذ" عن قصة حياة الأنبا تادرس تلميذ الأنبا باخوميوس اب الشركة والذى أنتجته كنيسة السيدة العذراء مريم بأرض الجولف، بالمسرح الكبير بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور عدد كبير من المطارنة والأساقفة والكهنة، ومفكرين وإعلاميين وفنانين وشخصيات عامة.

ويقدم فيلم «التلميذ» ملامح مُهمة وغير منتشرة عن حياة الشركة الرهبانية، أهمها أن حياة الشركة حياة صارمة تمتلئ بالقوانين الروحية والكنسية والرهبانية، ولذلك فإن اختيار الله للأنبا باخوميوس- والذي كان عسكريًا رومانيًا وثنيًا قبيل اعتناقه المسيحية على يد مسيحيي إسنا- ليكون مؤسسًا لحياة الشركة، لم يكن هباءً، بل كان لمروره بحياة الصرامة العسكرية والتي جعلته أهلًا لتطبيق كافة قوانينها في الدير.

من جانبه، قال بطل الفيلم أيمن امير في تصريحات : " أعد كل الجمهور أنه سيشاهد حالة جديدة، حيث سيشاهدون تكنيك إخراج وتصوير وملابس ومكياج وإضاءة بأسلوب جديد و متطور ولقد تم تصوير الفيلم فى مدينة الإنتاج الإعلامي ، وتابع ” أيمن”: بذل فريق العمل مجهودًا كبيرًا حتى يظهر الفيلم بهذه الجودة ، وكل هذا ظهر فى تعليقات الجمهور أثناء مشاهدة التليير التشويقي للفيلم.

وعبر أيمن عن سعادته قائلاً: سعيد بتجسيد شخصية الأنبا تادرس تلميذ الأنبا باخوميوس و أنا لا أعرف معلومات كثيرة عنه ، لكن قرأت عنه بعد ترشيحي للدور ، و شخصيته تتمتع بزخم في التفاصيل والمعلومات فهو بالحقيقة قديس عظيم يمتاز بصفات رهبانية كثيرة و لعل أهمها “الطاعة” لأبيه القديس باخوميوس، وكان محافظًا على نظام الرهبنة الباخومية.

فيلم التلميذ بطولة أيمن أمير وعاصم سامي ، بمشاركة الفنانين الكبار هالة صدقي، وعبدالعزيز مخيون، ومادلين طبر، وناجي سعد، واستيفان منير، ومحمد نجاتي، ومحمد على رزق، وجميل عزيز، ومارتينا عادل، وفهد شلبي، ومجدي فوزي، ورأفت فوزي، وأمير تادرس.

الفيلم سيناريو وحوار ماهر فريد ، منتج فني مايكل مراد ، مدير تصوير جوزيف لويس، مهندس ديكور إيفان أديب ، ملابس ماريام عدلي ، مكياج چينو ، و مونتاج سامر ماضي ، موسيقي تصويرية سام إميل، مكساج شريط الصوت جرجس صبحي ، ألوان متي رشدي ، جرافيك أنطون ناجح ، مهندس صوت أحمد أبو ليلة ، تصميمات وبوسترات ميللر عزت ، ومستشار إعلامي الكاتب الصحفي مايكل عادل، إخراج جوزيف نبيل.



عرض الفيلم



فيلم التلميذ سمو الرهينة