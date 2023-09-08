شكرا لقرائتكم خبر عن حساب مجموعة العشرين على "إكس" ينشر صورا لوصول الرئيس السيسي إلى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى الحساب الرسمي لمجموعة العشرين على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الهند لحضور قمة الـ 20، التي ستعقد بمدينة نيودلهي، كما نشرت حسابات هندية صورا لوصول الرئيس السيسي.

وكان المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن مشاركة الرئيس بقمة مجموعة العشرين تأتي تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك فى ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تُعقد في ظرف دولي دقيق، وكذا العلاقات الوثيقة التى تربط بين مصر والهند.

وبدأ زعماء دول مجموعة العشرين الوصول إلى نيودلهي اعتبارا من الجمعة للمشاركة في القمة التي تبدأ غدا السبت.



الرئيس السيسي يصل الهند



طائرة الرئيس السيسي



استقبال الرئيس السيسي