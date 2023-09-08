شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يشارك فى «مجموعة العشرين 20G» بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها الرئيس السيسى يشارك فى «مجموعة العشرين 20G» بالهند اليوم.

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

مصر تصدر أول ترخيص للميثانول الأخضر فى العالم لتموين السفن الاثنين المقبل.. رئيس «اقتصادية قناة السويس»: شركات جديدة تقدمت بطلبات لتموين السفن بالوقود والميثانول والإعلان عنها قريبا

الرئيس السيسى يشارك فى «مجموعة العشرين 20G» بالهند اليوم.. الرئيس يؤكد ضرورة تقديم المساندة للدول النامية.. ويتشاور مع القادة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك

من «بريكس» إلى 20G.. مصر والأشقاء حضور مهم فى المحافل الدولية لصالح المنطقة العربية

«التخطيط»: تحويل بعض أصول وسط البلد إلى فنادق ومنشآت سياحية

لا صحة لإيقاف الخطباء عن العمل وإجراء خطبة الجمعة بالذكاء الاصطناعى

فى عيد الفلاح الـ71 مزارعو الشرقية يحتفلون بحصاد المحاصيل الصيفية

الحكومة تتعامل مع 134 ألف شكوى وطلب استغاثة خلال أغسطس.. رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية.. اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 128 مواطنا ثبت تعديهم على المجارى المائية.. وإصدار وتفعيل 2272 كارت «تكافل وكرامة» للأسر المستحقة

التدريب المصرى الأمريكى المشترك «النجم الساطع 2023» يواصل فعالياته



p

«القومى للتنسيق الحضارى» يناشد المواطنين بالحفاظ على لوحات «عاش هنا».. «أبوسعدة» يؤكد: تم التعاقد على خامة مختلفة عن النحاس فى اللوحات الجديدة.. سيتم تنفيذها بداية من الشهر المقبل.. الفنانة نجلاء فتحى تشكر «الثقافة» و«التنسيق الحضارى» عبر «الخليج 365».. وتؤكد: يجب الحفاظ على كل ما يتعلق بالرموز الراحلين