شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يتسلم شعلة أسبوع شباب الجامعات عقب مرورها بالجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم اليوم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان شعلة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر وذلك عقب عودتها ومرورها بالجامعات المصرية، وعقب ذلك تم اطلاق ماراثون رياضي شارك فيه طلاب الجامعة ايذانا ببدء فعاليات الأسبوع والذي يعقد من 8 : 14 سبتمبر الجاري.

وكانت شعلة أسبوع شباب الجامعات المصرية قد انتقلت في الجامعات المصرية، في جامعة أسيوط، المنيا، الزقازيق، قناة السويس، القاهرة، المنوفيه، المنصورة، كفرالشيخ.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الهدف من انتقال شعلة الأسبوع هو تحفيز الطلاب على المشاركة، وخلق أجواء احتفالية داخل الجامعات، والترويج للأسبوع وزيادة الوعي به والتحفيز على المشاركة فيه وخلق أجواء من الاحتفال والفرح.

وتعقد فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

وأقيمت مراسم شعلة اسبوع شباب الجامعات بتنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب برئاسة الأستاذ محمد جاد وبإشراف الاستاذ أسامة خير، وتنفيذ فريق مهرجان الشعلة الدكتورة رحمة فوزي، والدكتورمحمود رشاد، الدكتورمصطفى رزق، بهاء عبد القادر، محمود قاسم، أحمد إمام.