شكرا لقرائتكم خبر عن 8 فوائد هامة للنباتات الطبية والعطرية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النبات الطبي هو الذى يحتوى على مادة أو مواد طبية قادرة على علاج مرض معين أو تقليلا الإصابة به أو التى تحتوى على المواد الأولية المستخدمة فى تحضير المواد الطبية مثل "حبة البركة والسوس ".

أما النبات العطري، هو أي نبات يحتوى على زيت عطرى فى جزء منه يستخدم فى تحضير العطور كما يوجد نباتات تحتوى على زيوت عطرية وتستخدم في علاج بعض الأمراض كما يمكن استخدامها فى صناعة الروائح ومستحضرات التجميل مثل "النعناع والريحان والياسمين والورد".

وانتشرت حديثا زراعة النباتات الطبية والعطرية في الحدائق وخاصة الحدائق المنزلية لكونها تحقق للأسرة فوائد كثيرة اقتصادية أوعلاجية او نفسية لاستخدامها في عمل الأكلات الغذائية كالتوابل أو استعمالها في الناحية العلاجية ، إضافة إلى أنها تحقق الراحة النفسية لأصحاب المنزل لكونها تفرز الروائح العطرية المميزة ، ويتم تخصيص أرض صغيرة فى الحديقة لزراعة النباتات الطبية والعطرية حيث تعمل أحواض صغيرة يتراوح عرضها " 1-2 متر " كما يمكن زراعتها على خطوط .

وتعدد المجالات التى يمكن أن تستخدم فيها وهى كالاتى

1 -تحضير بعض الأدوية مثل أدوية تسكين ألام المفاصل والالتهابات الروماتزمية.

2-تحضير أدوية ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين وكمطهر.

3-إنتاج الزيوت الثابتة حيث تحتوى بذور بعض هذه النباتات على زيوت ثابتة تدخل فى تركيب بعض المستحضرات الطبية.

4 -تجهيز الأغذية الخاصة بعلاج مرض تصلب الشرايين والذبحة الصدرية مثل زيت بذرة الهوهوبا ، وعباد الشمس ، والكتان ، والخروع.

5-تحضير مساحيق التجميل وكريمات الشعر والصابون.

6-استخدم فى صناعة الروائح والعطور ومن هذه النباتات الورد ، والياسمين.

7 -تصنيع المبيدات الحشرية وهى تعتمد على ما يوجد بالنباتات الطبية والعطرية من سموم قاتلة سواء للحشرات أو الفطريات ومن بين هذه النباتات البيد ثرم ، والديرس ، والحناء والدخان.

8-تستخدم كتوابل أو بهارات أو مشروبات أو مكسبات طعم أو رائحة.