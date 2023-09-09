شكرا لقرائتكم خبر عن آليات التقدم بشكوى لإدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشكوى أو التظلم هى حق أصيل من حقوق المواطن التى كفلها له الدستور والقانون، حيث حدد القانون جهات وهيئات رقابية أون نيابية، تضمن له التقدم بشكواه بحرية دون أى قيود وفى سرية تامة تحفظ له عدم الكشف عن هويته كى يطمأن ويقدم كل ما لديه من معلومات دون خوف.

فمنذ أيام أنشأت النيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس إدارتين جديدتين هما "الشكاوى ومكافحة الفساد"، والتى وضعت لها آليات وضوابط يمكن من خلالها تلقى هذه المنظومة كافة الشكاوى والمعلومات عن قضايا الفساد.

وفى السطور التالية نستعرض كيفية التقدم بشكوى النيابة الإدارية:

1. الاتصال على الخط الساخن 16117 ويعمل من يوم السبت حتى يوم الخميس، بدًا من الساعة الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

2. البريد الإلكترونى "[email protected]" ويستقبل الشكاوى على مدار ال24 ساعة.

3. تطبيق الواتس أب على رقم 01050601888.

4.الفاكس على رقم 0238245231.

5. البريد، ويتسقبل الشكاوى خلال مواعيد العمل الرسمية.

6. الحضور الشخصى وتقدم الشكوى مباشرة بمعرفة الشاكى لمنظومة الشكاوى فى مبنى رئاسة الهيئة بمدينة السادس من اكتوبر.