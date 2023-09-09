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%89 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط مراكز علاج الإدمان بدون ترخيص

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط مراكز علاج الإدمان بدون ترخيص؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط مراكز علاج الإدمان بدون ترخيص.

وأيد 89% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط مراكز علاج الإدمان بدون ترخيص، بينما عارض 11% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط مراكز علاج الإدمان بدون ترخيص.

 

 


 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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