شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجومين الإرهابيين فى مالى وتدعو لتجفيف منابع الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في شمال شرقي مالي، مما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وأعرب بيان وزارة الخارجية عن خالص تعازي مصر ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية مالي الشقيقة، ولأسر الضحايا، جراء الحادث الإرهابى الغاشم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت مصر فى بيانها على إدانتها لمثل تلك الأعمال الإرهابية المشينة، مطالبةً بضرورة تكاتف المجتمع الدولى من أجل إجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابع تمويله و دعمه.