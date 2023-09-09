شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: أكثر من 10 آلاف و500 مسجد تم افتتاحها فى عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة،وزير الأوقاف، إنه بلغ عدد المساجد التى تم افتتاحها سواء جديدة أو إحلال وتجديد أكثر من 10500 مسجد فى التسع سنوات الماضية، بالإضافة إلى تحسين رواتب الائمة ، وذلك فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، موجها الشكر لسيادته على رعايته للمؤتمر الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية المنعقد في القاهرة تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة".
وتابع: " للتواصل الاجتماعى مخاطر وينبغى علينا تجنبها مثل الذكاء الاصطناعى، لافتا إلى أن القيم الإنسانية لا تنفصل في الواقع الحياتي أو الافتراضى فالصدق صدق حيث كان والكذب كذب حيث كان واقعيا ام افتراضيا.
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