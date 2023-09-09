شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى: وسائل التواصل مهما تطورت لا تعدو إلا أن تكون طريقة للمعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، إن الذكاء الاصطناعي لغة المستقبل، مشيراً إلى أن التطور قد طال المجتمعات على المستوى الفكرى والسلوكى والمؤسسات المعنية بالخطاب الديني لابد أن تصارع مستحضرات العصر ووسائله في تحقيق أهدافها.

وأضاف المفتي خلال كلمته في المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية:" نعيش حالة من القلق حول طبيعة الوسائل الحديثة وما تنتجه من تأثيرات سلبية او إيجابية ، وفي خوف من كل اشكال التطور التي تدخل على مجال السلوك والأخلاق.

وتابع: ديننا يدعوننا إلى العمل مع المستجدات، ووسائل التواصل مهما تطورت لا تعدو إلا أن تكون طريقة من طرق المعلومات .

حضر المؤتمر الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتو أحمد الطيب شيخ الأزهر، و عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، و عبد الرحمن بن عبد الله الزيد نائبًا عن الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسي أمين عام رابطة العالم الإسلامي، والدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية، و الدكتور محمد أحمد مسلم الخلايلة وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة الهاشمية الأردنية، والشيخ حاتم حلمي البكري وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بفلسطين، و غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر، والدكتور محمد عبد الستار السيد وزير الأوقاف والشئون الدينية بدولة سوريا، و الدكتور قطب سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، و الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة، وضيوف مصر من الوزراء والمفتين والسفراء والعلماء والمفكرين من مختلف دول العالم.