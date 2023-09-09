شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى: وسائل التواصل مهما تطورت لا تعدو إلا أن تكون طريقة للمعلومات والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف المفتي خلال كلمته في المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية:" نعيش حالة من القلق حول طبيعة الوسائل الحديثة وما تنتجه من تأثيرات سلبية او إيجابية ، وفي خوف من كل اشكال التطور التي تدخل على مجال السلوك والأخلاق.
وتابع: ديننا يدعوننا إلى العمل مع المستجدات، ووسائل التواصل مهما تطورت لا تعدو إلا أن تكون طريقة من طرق المعلومات .
حضر المؤتمر الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتو أحمد الطيب شيخ الأزهر، و عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، و عبد الرحمن بن عبد الله الزيد نائبًا عن الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسي أمين عام رابطة العالم الإسلامي، والدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية، و الدكتور محمد أحمد مسلم الخلايلة وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة الهاشمية الأردنية، والشيخ حاتم حلمي البكري وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بفلسطين، و غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر، والدكتور محمد عبد الستار السيد وزير الأوقاف والشئون الدينية بدولة سوريا، و الدكتور قطب سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، و الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة، وضيوف مصر من الوزراء والمفتين والسفراء والعلماء والمفكرين من مختلف دول العالم.
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