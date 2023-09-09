شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المغرب لـ"الخليج 365": نثمن تضامن مصر الشقيقة معنا فى مصابنا الأليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن السفير أحمد التازي، سفير المغرب لدى القاهرة والمندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية، تضامن مصر، قيادة وحكومة وشعبا، مع المغرب وشعبه الشقيق فى مصابه الأليم الذى وقع فجر اليوم، إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، جنوب مدينة مراكش.

كما أعرب، السفير المغربى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عن شكره لأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على مواساته وتضامنه مع مملكة المغرب،

وقال السفير التازى، فى تصريح له اليوم: "أدعو الله أن يتقبل الضحايا بقبول حسن ويجعلهم من أهل الجنة، ويلهم ذويهم الصبر الجميل، كما أتضرع إلى الخالق، عز وجل، أن يعجل بشفاء المصابين ويخفف من معاناتهم، ويعوض كل من فقد بيتا أو دكانا أو أي شيء آخر جراء ذلك الزلزال".

أضاف أنه تم تسخير جميع المصالح الطبية والإدارية والأمنية لتقديم المساعدات العاجلة للمصابين وسكان المنطقة، كما أن السلطات المعنية بصدد وضع برنامج إغاثي عاجل لمواجهة وتجاوز الأضرار التي لحقت بممتلكات الأشخاص وبالبنية التحتية من طرق ومسالك ومرافق عمومية أخرى.

كان مركز الزلزال جنوبى مدينة مراكش/ الحوز، تحديا فى موقع يسمى أزكور، قرب أعلى قمة جبلية في المغرب وثاني أعلى جبل في إفريقيا، يسمى "تبقال" (4168 متر على سطح البحر)، وبلغت قوته 6.9 على مقياس ريختر، امتد أثره إلى مراكش ومدن مغربية أخرى لكن بدرجة أقل.