شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد الأعمال بالمتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الأعمال بالمتحف المصرى الكبير، لمتابعة سير العمل .

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد أعلن استمرار أعمال طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري، وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين الرؤية البصرية وإبراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعداداً لافتتاحه.