شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال المغرب.. تفاصيل هزة أرضية بقوة 7 ريختر ضربت مراكش والحوز (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاشت مملكة المغرب كارثة وليلة مرعبة، حيث ضربها زلزال شدته 7 درجات على مقياس ريختر ليلة السبت، وكان مركز الهزة الأرضية في جماعة "إغيل" بإقليم الحوز، ومراكش.

البداية كانت في حوال الساعة 11 مساءا بالتوقيت المحلي للمغرب من ليلة السبت، حيث أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، في المغرب، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز، وسط البلاد، بينما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قويا بقوة 6.8 درجة ضرب وسط المغرب، وأضافت أن مركز الزلزال كان على بعد 71 كيلومتراً، جنوب غربي مراكش، وعلى عمق 18.5 كيلومتراً.

وأشار المعهد الوطني للجيوفيزياء، أن الهزات الارتدادية، عقب الزلزال الذي ضرب المغرب، يمكن أن تتواصل، مضيفاً أنه "يُنتظر أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي"، وفق وسائل إعلام مغربية.

وبحسب وسائل إعلام مغربية أيضا، لا يزال المواطنون خارج منازلهم، وعدد منهم كان يقوم يربط الاتصال بأفراد عائلته بالمغرب وبالخارج للاطمئنان على أحوالهم وتبادل المعلومات والنصائح، ومنهم من طلب "المسامحة" من رفاقه خوفا من تكرار الهزة الأرضية والمبيت بجوار البحر، خاصة بعد انقطاع الكهرباء بعدد من المناطق قبل أن تعود الإنارة إليها كمنطقة بني مسكين الغربية بدائرة البروج.