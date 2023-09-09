شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى: مستعدون لاستضافة مركز عالمى لتخزين وتداول الحبوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة عشر لقادة مجموعة العشرين.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة عشر لقادة مجموعة العشرين، المقامة بالهند. ‏‎وتحدث الرئيس السيسى، فى كلمته، عن مواجهة أزمة الغذاء، حيث أعلنت مصر مؤخراً، عن استعدادها لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب، بالتعاون مع شركاء التنمية، في إطار التكامل مع الجهود المشتركة للتصدي لهذا التحدي، ودعماً لمنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف.

تحدث الرئيس السيسى خلال مشاركته في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة عشر لقادة مجموعة العشرين، عن رئاسة مصر الحالية للدورة الـ 27 لمؤتمر المناخ، واستضافتها لقمة شرم الشيخ COP27 في نوفمبر الماضي، مؤكدًا نجاحنا في إعادة التوازن للأجندة الدولية للمناخ، لا سيما عبر إدراج فكرة "الانتقال العادل" للاقتصاد الأخضر، والدعوة لإنشاء صندوق لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، وذلك على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد قوة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، في ضوء الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط، وحرص كل طرف على تعزيز هذه العلاقات وأطر التعاون على مختلف الأصعدة، كما تم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التي يشهدها التعاون المؤسسي المشترك، سياسياً واقتصادياً وتنموياً، لاسيما في إطار وثيقة الأولويات الخاصة بالشراكة المصرية الأوروبية للسنوات القادمة حتى عام 2027، مع تأكيد الحرص على أهمية استمرار التنسيق المشترك وتعزيز الحوار المتبادل في هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بينهما في ضوء المصالح والتحديات المشتركة. تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الأعمال بالمتحف المصرى الكبير، لمتابعة سير العمل . رئيس الوزراء يتفقد الأعمال بالمتحف المصرى الكبير الرئيس السيسى يبحث مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية مع رئيس المجلس الأوروبى

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، عن خالص تعازيها للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من الأقاليم والمدن المغربية مساء أمس الجمعة الموافق ٨ سبتمبر الجاري، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، ووقوع خسائر مادية كبيرة. ثمن السفير أحمد التازي، سفير المغرب لدى القاهرة والمندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية، تضامن مصر، قيادة وحكومة وشعبا، مع المغرب وشعبه الشقيق فى مصابه الأليم الذى وقع فجر اليوم، إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، جنوب مدينة مراكش. شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تفعيل لائحة الانضباط المدرسى على للطلاب والمعلمين مع حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب وتفعيل دور الأخصائى النفسى والاجتماعى، مع ضرورة مكافحة التنمر بكافه اشكاله سواء بين الطلاب وبعضهم أو الطلاب والمعلمين. التعليم: حظر العقاب البدني والنفسي ضد الطلاب بالعام الدراسي الجديد سفير المغرب لـ"الخليج 365": نثمن تضامن مصر الشقيقة معنا فى مصابنا الأليم

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة غرب قنا الجديدة، سيبدأ غدا الأحد الموافق 10/9/2023، وحتى يوم الخميس الموافق 21/9/2023، في تسليم قطع الأراضي السكنية المميزة " فيلا – عمارات " بالحي المتميز بمدينة غرب قنا الجديدة، وذلك في مواعيد محددة، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار خُطة الدولة نحو توفير قطع الأراضي السكنية بمختلف أنواعها للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، ولا سيما بمدن الصعيد الجديدة.

الرئيس السيسى: مستعدون لاستضافة مركز عالمى لتخزين وتداول الحبوبالرئيس السيسي: نجحنا فى إعادة التوازن للأجندة الدولية للمناخ خلال COP27مصر تعرب عن بالغ تعازيها للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال المدمرالإسكان: تسليم الأراضى المميزة "فيلات - عمارات" بمدينة غرب قنا الجديدة غدا

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أعلن التلفزيون المغربي، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة الليلة، إلى 632 قتيلا و329 مصابا. الأزهر يعزى المغرب فى ضحايا الزلزال ويُعرب عن تضامنه الكامل مع الشعب المغربى تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، والشعب المغربى، فى ضحايا الزلزال العنيف الذى ضرب عددًا من الأقاليم والمدن، وأسفر عن وقوع المئات من الضحايا والمصابين. قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن أمس وأول أمس، يومي الخميس والجمعة سجلنا ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة، ودرجات الحرارة مرتفعة بشكل كبير، ولكن من اليوم تبدأ حدة الارتفاع بدرجات الحرارة تقل وتبدأ درجات الحرارة تنخفض انخفاضا طفيفا ولكنها ستكون أقل حدة من الأيام الماضية، ومتوقع درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى أن تكون 36 درجة مئوية بانخفاض 3 درجات عن الأمس. "الأرصاد": انكسار حدة الارتفاع بدرجات الحرارة بداية من اليوم .. "فيديو" الأزهر يعزى المغرب فى ضحايا الزلزال ويُعرب عن تضامنه الكامل مع الشعب المغربى

التموين" تبدأ غدا طرح حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 25%ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 632 قتيلا و329 مصابا