شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية تؤكد استمرار دعم مصر فى مجال الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، للرئيس عبد الفتاح السيسي، دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لمصر في مجال الأمن الغذائي.

وأضافت على منصة إكس "تويتر سابقاً" أنها ناقشت مع الرئيس السيسي، على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي بالهند، "التعاون في مجال الهيدروجين والاستثمارات في البنية التحتية للطاقة"، واصفة مصر بأنها "شريك مهم" للاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين، إن هناك زخماً جيداً في العلاقات بين الجانبين وإن من الواجب الاستمرار فيه.