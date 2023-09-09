تعليم الجيزة: انتهاء تصنيع 80% من ديسكات مشروع رأس المال لسد العجز بالمدارس

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، انتهاء تصنيع 80% من ديسكات المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بتعليم الجيزة من خلال مشروع رأس المال لسد العجز بالمدارس.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفن، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبرعاية أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، والدكتورة صفاء القزاز مدير عام إدارة التعليم الفني بالجيزة.

وأوضحت المديرية في بيان لها أن أشرف سلومة مدير المديرية أعطى تعليماته بانطلاق شرارة العمل بتصنيع الديسكات بأيدي أبناء التعليم الفني بالجيزة لتنشئة جيل منتج قادر على التنافسية ومواكبة سوق العمل، وسد العجز بالمدارس من خلال تنشيط رأس المال الدائم بالمدارس، على أن يتم متابعة العمل من خلال لجان خاصة من المديرية والتعليم الفني لمراقبة جودة المنتج وفقا للمواصفات القياسية.

وأشارت إلى أن أعمال التصنيع تحظى بمتابعة مستمرة من قبل فريق المتابعة بالتعليم الفني كذلك فرق مراقبة الجودة واختبار تحمل الديسكات طبقا للمواصفات القياسية، مؤكدة أن أعمال تصنيع الديسكات تمت بمشاركة عدد كبير من المدارس الفنية بالمحافظة، وذلك على النحو التالي:

وشاركت مدرسة الجيزة الكهربية التابعة لإدارة العمرانية بـ744 ديسكا، وشاركت مدرسة إمبابة الصناعية التابعة لإدارة شمال بـ745 ديسكا، وشاركت مدرسة طلعت حرب التابعة لإدارة العجوزة بـ589 ديسكا، أما مدرسة ناصر الصناعية بنين التابعة لإدارة العياط فشاركت بـ305 ديسكا.

وأكدت المديرية تنفيذ 80٪ من خطة تصنيع 2883 ديسكا حتى الآن، وجارٍ العمل على قدم وساق لتغطية باقي العدد المتفق عليه قبل بداية العام الدراسي الجديد.