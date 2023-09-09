شكرا لقرائتكم خبر عن بيطرى الجيزة: ضبط 4 أطنان هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى ثلاجة بالهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الطب البيطري بالجيزة ورود معلومات تفيد بوجود ثلاجة لحفظ السلع مخالفة بناحية شارع الملكة فريدة من شارع زغلول بحي الهرم.

وقامت حملة من مديرية الطب البيطري بالجيزة تحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير المديرية، وبالاشتراك مع حي الهرم وقسم شرطة الهرم، بمعاينة الثلاجة بالعنوان المذكور يوم الخميس الموافق 7/9/2023.

وبفحص الثلاجة تم ضبط 4 أطنان هياكل دواجن بدون أي بيانات تفيد المصدر والصلاحية وبها تغيرات في الخواص الطبيعية وحروق تجميد ورائحة كريهة جدا ولون غامق وغير صالحة للاستهلاك الآدمي كما ورد بتقرير مديرية الطب البيطري بالجيزة، وتم تحرير محضر قانوني بالواقعة.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وثلاجات حفظ السلع الغذائية للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والدواجن المعروضة للمواطنين.