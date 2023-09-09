شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: زلزال مراكش أحد أكبر الزلازل فى المغرب خلال الـ50 سنة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد منذ قليل المعهد القومى للبحوث الفلكية، مؤتمرا إعلاميا، لشرح الوضع الزلزالى فى المغرب، بمشاركة الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد.

وفى البداية قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن منطقة مراكش واحدة من المناطق الجيولوجية والزلزال الذى شهدت قوته متوسطة 7 درجات على مقياس ريختر، لافتا إلى أنه يعتبر واحد من أكبر الزلازل التى ضربت المغرب خلال الـ 50 سنة الأخيرة .

وتابع: منطقة مراكش منطقة تتميز بأنها مبانى قديمة تاريخيا تم انشاءها دون اتباع كود زلزالى وطبيعة المبانى معظمها من الطوب اللبن مما ساعد فى عملية التصدع والانهيارات ، موضحا أن منطقة الزلزال منطقة جبلية وهناك انزلاقات صخرية قد تفاقم من عدد الضحايا ، متمنا الشفاء العاجل للمصابين .

وضرب، اليوم السبت، زلزال بقوة 7 درجات عدة مدن مغربية.

وباتت مملكة المغرب على كارثة وليلة مرعبة، حيث ضربها زلزال شدته 7 درجات على مقياس ريختر ليلة السبت، وكان مركز الهزة الأرضية في جماعة "إجيل" بإقليم الحوز.

البداية كانت في حوال الساعة 11 مساءا بالتوقيت المحلي للمغرب من ليلة السبت، حيث أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، في المغرب، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز، وسط البلاد، بينما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قويا بقوة 6.8 درجة ضرب وسط المغرب، وأضافت أن مركز الزلزال كان على بعد 71 كيلومتراً، جنوب غربي مراكش، وعلى عمق 18.5 كيلومتراً.

وأشار المعهد الوطني للجيوفيزياء، أن الهزات الارتدادية، عقب الزلزال الذي ضرب المغرب، يمكن أن تتواصل، مضيفاً أنه "يُنتظر أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي"، وفق وسائل إعلام مغربية.