شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: حزام زلزال المغرب بعيد عن مصر كل البعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شريف الهادى رئيس قسم الزلازل بمعهد الفلك ورئيس الشبكة القومية للزلازل، أن زلزال المغرب حدث في منطقة نشطة زلزاليا في فالق صخرى، موضحا أن الحزام الزلزالى لزلزال المغرب بعيد عن مصر كل البعد.

وأضاف رئيس قسم الزلازل بمعهد الفلك ورئيس الشبكة القومية للزلازل ، خلال مؤتمر صحفى للمعهد القومى للبحوث الفلكية ، لشرح الوضع الزلزالى فى المغرب، بمشاركة الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، أنه من المتوقع حدوث هزات إرتدادية لزلزال المغرب ولكنها ليست بنفس القوة وستكون أقل .

وأشار إلى أن هذا الزلزال ليس له أى علاقة بهزات تركيا ، فزلزال تركيا كان أضعاف هذا الزلزال في القوة ، وهذا الزلزال أقل بكثير من الدمار الذى تسببه زلزال تركيا .

وضرب، اليوم السبت، زلزال بقوة 7 درجات عدة مدن مغربية.

وباتت مملكة المغرب على كارثة وليلة مرعبة، حيث ضربها زلزال شدته 7 درجات على مقياس ريختر ليلة السبت، وكان مركز الهزة الأرضية في جماعة "إجيل" بإقليم الحوز.

البداية كانت الساعة 11 مساءا بالتوقيت المحلي للمغرب من ليلة السبت، حيث أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، في المغرب، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز، وسط البلاد، بينما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قويا بقوة 6.8 درجة ضرب وسط المغرب، وأضافت أن مركز الزلزال كان على بعد 71 كيلومتراً، جنوب غربي مراكش، وعلى عمق 18.5 كيلومتراً.

وأشار المعهد الوطني للجيوفيزياء، أن الهزات الارتدادية، عقب الزلزال الذي ضرب المغرب، يمكن أن تتواصل، مضيفاً أنه "يُنتظر أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي"، وفق وسائل إعلام مغربية.