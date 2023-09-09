شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: أسبوع شباب الجامعات تحقيقًا لأهداف الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى حضور فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من أسبوع شباب الجامعات، والذى تستضيفه جامعة حلوان، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات وقيادات وزارة التعليم العالى، وبمشاركة 45 جامعة ومعهد.

وانطلقت فعاليات أسبوع شباب الجامعات، بإذاعة النشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية ، ثم بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم ، وبعدها عرض طابور لطلاب الجامعات المشاركة فى الفاعلية.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن أسبوع شباب الجامعات الذى تستضيفه الجامعة برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق التكامل بين طلاب الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، مشيرًا إلى أن لأول مرة يشارك الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بأنشطة فى أسبوع شباب الجامعات.

وتابع رئيس جامعة حلوان، أن أسبوع شباب الجامعات يحظى برعاية ودعم القيادة السياسية ونعمل لتحقيق التكاتف من أجل دعم الشباب وطموحاتهم طبقا لاستراتيجية مصر 2030، واستراتيجية التعليم العالى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيزا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتحقيق مبادئ الجمهورية الجديدة.

وأكد الدكتور السيد قنديل ، يعد هذا الأسبوع مميز لإنه يجمع لأول مرة عدد كبير من طلاب الجامعات مشيرًا إلى انه يعد فرصة لتعزيز التقاعل الثقافى بين الطلاب بمختلف الجامعات والمعاهد، والتأكيد على دور الأنشطة الطلابية فى تعزيز مهارات الشباب المتنوعة وتعمل الجامعة والدولة المصرية على توفير بيئة مثالية لهذا الحدث ، متابعًا لدينا ايمان راسخ بحماس الشباب المشاركة ووعيهم لصنع المعجزات وبناء الحاضر والعبور جميعًا للمستقبل بخطى راسخة وواثقة على مبادئ الحضارة الانسانية.