الاتحاد العربى لعمال السياحة يُعزى ملك المغرب في ضحايا الزلزال

القاهرة - سامية سيد - تقدم المجلس التنفيذى للاتحاد العربى لعمال السياحة والبلديات العربى برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية. بخالص العزاء إلى جلاله الملك محمد الخامس ملك دولة المغرب الشقيقة ولكل شعبها، وفى القلب منه العمال وذلك عقب الزلزال المروع الذى ضرب مدينة مراكش.

دعا "المهيرى" فى برقية بعث بها "أن يرحم الله الضحايا وأن يجعل مثواهم الجنة أن شاء الله.. وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

كانت مملكة المغرب قد شهدت كارثة حيث ضربها زلزال شدته 7 درجات على مقياس ريختر وأكد المعهد الوطنى للجيوفيزياء، بالمملكة، ذلك بينما أفادت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أن زلزالا قويا بقوة 6.8 درجة ضرب وسط المغرب مضيفة أن مركز ه كان على بعد 71 كيلومتراً، جنوب غربى مراكش، وعلى عمق 18.5 كيلومتراً.