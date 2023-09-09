شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التنمية الصناعية: مصر مدخل لسوق حجمه 3 مليارات نسمة بتكاليف زهيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يركز اهتمامه على دعم الصناعة، وهناك اهتمام غير طبيعي بهذا الملف مقارنة بسنوات سابقة، موضحا أن ما يحدث نقلة كبيرة تظهر نتائجها قريبا.

وأشار محمد عبد الكريم، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أنه خلال الفترة الأخيرة التركيز قوى على الصناعة من خلال دعمها ببيئة تشريعية وعملية وتهيئة المناخ العام لدعم الاستثمار، كما أن وزارة التجارة والصناعة تركز بشكل كبير مع كل الجهات المعنية لتسهيل إقامة المشروعات ودخول استثمارات كبيرة من عدة دول وشركات عالمية.

وتابع: "مصر مدخل لسوق حجمه 3 مليار نسمه بتكاليف ضعيفة ومصر تتوسط العالم ولها علاقات دولية مع جميع الدول وعلاقتها قوية مع دول أفريقيا وأوروبا"، لافتا إلى أننا جذبنا استثمارات من كوريا واليابان وتركيا والهند والصين والمانيا خلال الآونة الأخيرة، وأوضح أن العالم يتشكل من جديد ومصر موقفها متزن وهذا يعيطها ميزة تنافسية كبيرة.