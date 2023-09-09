شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى وزيري: انتهاء كل الأعمال بالمتحف المصري الكبير خلال شهر أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، انتهاء كل الأعمال بالمتحف المصري الكبير خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن الذي يقدمه الإعلامي سيد علي: المتحف المصري الكبير سيكون جاهزًا للافتتاح خلال شهر نوفمبر المقبل.

وعن سرقة الآثار المصرية من المتحف البريطاني، علق: "بحمد ربنا إن عندنا في مصر 40 متحف ومخازن متحفية على مستوى الجمهورية على أعلى درجة ممكنة من الأمن والتأمين، وجميع القطع الأثرية مؤمنة ومسجلة".

وتابع: "أمر غريب أن القطع الأثرية للمتحف البريطاني غير مسجلة ويتم سرقتها بسهولة"، مؤكدًا: "لم تفقد أي قطعة أثرية من متحافنا المصرية.