شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تعزى المملكة المغربية وشعبها الشقيق فى ضحايا الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ببالغ الحزن والأسى، تتقدم جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، بخالص العزاء والمواساة إلى المملكة المغربية ملكاً وحكومةً وشعباً شقيقًا ، في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق بقوة 7 ريختر.

وأعرب رئيس جامعة القاهرة فى بيان للجامعة، عن كامل التضامن مع الشعب المغربي الشقيق ،ويدعو للضحايا بأن يتغمدهم الله بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناتة، وأن يَمُن على ذويهم بالصبر والسلوان. ومتمنيا من الله للمصابين الشفاء العاجل.