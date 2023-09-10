شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إنشاء أول مترو بالإسكندرية.. يربط مع القطار السريع والترام والسكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة النقل المصرية في إنشاء أول مترو أنفاق في محافظة الإسكندرية، حيث تم توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الأساسية والأنظمة لمترو الإسكندرية، وذلك ضمن الاهتمام بمحافظة الإسكندرية وضمن خطة وزارة النقل لتطوير خطوط النقل السككي داخل جمهورية مصر العربية عامة وبمحافظة الإسكندرية خاصة باعتبارها ثاني أكبر محافظة بالجمهورية ومن أهم المحافظات السياحية والتى تشهد ازدحاما كبيراً وخاصة في فصل الصيف.

وفى النقاط التالية نرصد تفاصيل انشاء مترو الإسكندرية:

1. سيتم تحويل خط أبو قير إلى مترو كهربائي بحيث يمتد بطول 43.2 كيلو متر

2. يشتمل على 20 محطة وتبلغ السرعة التشغيلية للخط 100 كم/ساعة .

3. يتم تنفيذه على ثلاث مراحل منفصلة .

4. المرحلة الأولى تمتد من محطة أبو قير حتى محطة مصر بطول 21.7 كم .

5. المرحلة الأولى تمتد في مسار سطحى بطول 6.5 كم من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم في مسار علوى بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير .

6. سيتم تبادل الخدمة مع خط سكك حديد (القاهرة – الإسكندرية) في محطة مصر ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.

7. يتبادل الخدمة مع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا .

8. مخطط مد الخط باتجاه برج العرب ليربط مع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع .

9. مقرر ان يمتد باتجاه أبو قير الجديدة ليربط مع الخط الرابع من القطار الكهربائى السريع.

10. سيربط شبكات النقل الجماعي في محافظة الإسكندرية مع بعضها .

11. مدة تنفيذ "الأعمال المدنية - أعمال السكة - أعمال الاشارات - الاتصالات - التحكم المركزي - بوابات التذاكر - أعمال الإمداد بالطاقة - الأعمال الكهربائية والميكانيكية - معدات الورشة" 30 شهر.

12. تم إلغاء المزلقانات بإجمالى 14مزلقان والمعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية.

13. سيتم زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه .

14. سيتم تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة .

15. سيتم زيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلي 100 كم/ساعة

16. تحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلي 2.5 دقيقة.