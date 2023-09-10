شكرا لقرائتكم خبر عن الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجارى، وتضمنت أبناء شهداء ثورة 25 يناير وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك والطلاب يتامى الأب والطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يتم إعفاء أبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين (بدون دخل ثابت)، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي من خلال الاخصائي الاجتماعي بالمدرسة وأبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة (بمحافظة البحر الأحمر)، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.

وقالت الوزارة إنه يعفى أيضا من المصروفات طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس، مشددة على أنه لا يجوز تحصيل أى مبالغ من الطلاب تحت أى مسمى إلا بموافقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.