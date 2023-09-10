أخبار مصر

تعرف على إجراءات نقل ملكية السيارة فى خطوات بسيطة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات نقل ملكية السيارة فى خطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت إدارة المرور، مجموعة من الشروط التى تتواجد عبر موقع بوابة مرور مصر الإلكترونية لملاك السيارات لتسهيل خدمة نقل قيد أو ملكية السيارة، لتخفيف الزحام عن منافذ وحدات التراخيص.

   

 

-تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى).

 -تقديم السند القانوني الناقل للملكية.

 -تقديم مستند شهادة براءة الذمة.

 -تقديم مستند شهادة المخالفات.

 -تقديم مستند وثيقة التأمين الإجبارى عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة.

  

ثانيا الإجراءات:

 -فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة.

 -فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.

 -فى حالة سريان الضرائب والرسوم للمركبة المنقول قيدها فيتم سداد رسوم النماذج فى الجهة المنقول إليها المركبة فقط .

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements