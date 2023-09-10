شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات نقل ملكية السيارة فى خطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت إدارة المرور، مجموعة من الشروط التى تتواجد عبر موقع بوابة مرور مصر الإلكترونية لملاك السيارات لتسهيل خدمة نقل قيد أو ملكية السيارة، لتخفيف الزحام عن منافذ وحدات التراخيص. -تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى). -تقديم السند القانوني الناقل للملكية. -تقديم مستند شهادة براءة الذمة. -تقديم مستند شهادة المخالفات. -تقديم مستند وثيقة التأمين الإجبارى عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة. ثانيا الإجراءات: -فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة. -فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة. -فى حالة سريان الضرائب والرسوم للمركبة المنقول قيدها فيتم سداد رسوم النماذج فى الجهة المنقول إليها المركبة فقط .

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