شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: فرص عمل للشباب بأسيوط فى ملتقى توظيفى.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط فى تقريرٍ للوزارة، أن الفرص التى يوفرها الملتقى للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل للعمل فى تخصصات مندوب مبيعات، وموظف فرع، وأفراد أمن، ومشرفين بيع، وأخصائي تمويل، ومهندسين، ومحاسبين، وفنيين، وسائقين، ومدرسين، وعمال عاديين، منوهًا بأن الشركات التى وفرت الفرص بالتنسيق مع المديرية هى: شركة أيزون، والدلتا للتأمين، وجهاز الخدمة الوطنية (مستشفى القصر)، وفرع كازيون، وريفي، وشركة كوكاكولا، ومشروعى، والدولية للمستلزمات الطبية، وفورى، وأمان، وسنده، واستراجيتيك، وسمارت الدولية، وتشب لتأمينات الحياة، ومصر للتأمين على الحياة، وشركة جلوبال.
ودعا مدير المديرية الشباب من الجنسين الراغبين فى الحصول على فرصة عمل حقيقية بالتقديم على تلك الوظائف خلال الملتقى، واختيار الوظيفة المناسبة لكل منهم ، والاستفادة من المزايا التى توفرها لهم تلك الفرص من رواتب مجزية فى كل التخصصات، وعقود عمل، وتأمين صحى واجتماعى، تحت إشراف المديرية وأجهزتها.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز