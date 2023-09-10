شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: حملة "100 يوم صحة" تقدم خدماتها للعاملين بمديرية عمل القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة القاهرة، وبالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان مبادرة "100 يوم صحة" تحت شعار "معاك من أول يوم" للكشف على العاملين بمقر المديرية، فى إطار مبادرة 100 مليون صحة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بهدف تقديم الخدمات الصحية حفاظاً على الصحة العامة للعاملين، حيث شملت الحملة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وقياس نسبة السكر وقياس ضغط الدم والكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات.

وأشاد السيد أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، بكافة المبادرات الرئاسية والتى تستهدف في المقام الأول بناء الإنسان والنهوض بكافة الخدمات المقدمة له كونه أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة ، مؤكداً دعمه الكامل وتسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق المستهدف منها ، كما أن المبادرة تستهدف التوسع فى تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل خلال فترة زمنية مدتها "100 يوم"، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية الإحالة والتشخيص والعلاج بالمجان للجميع.

كما نظمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية جولة تفقدية لمركز تدريب مهني محرم بك ومتابعة الدورات التدريبية على مهنة التبريد والتكييف بنظام الساعات المعتمدة لمدة 200 ساعة تدريبية،لعدد 18 متدرب، ضمن الخطة التدريبية للعام 2023 / 2024 تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة،وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل بالمحافظات ، من خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدات المتنقلة ، لتأهيلهم للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم تساهم فى تحسين مستويات المعيشة وتحقق أهداف التنمية المستدامة .

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، انه قام بجولة لتفقد مركز التدريب رافقه خلالها إيفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب المهني ، مؤكداً أنه سوف يتم تنظيم زيارة ميدانية لأحد المصانع للتدريب العملي ، وبعد إنتهاء التدريب سوف تقوم المديرية بتوفير فرص عمل مناسبة بالمنشآت الصناعية العاملة بالمحافظة ، وذلك انطلاقا من دور وزارة العمل وحرصها على تدريب وتأهيل الشباب على مهن تتناسب مع سوق العمل ، ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في إيجاد فرص عمل مناسبة تساعدهم في توفير حياة كريمة لهم.