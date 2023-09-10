شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة دانيال تغرق ليبيا بأمطار غزيرة.. هل تتأثر السواحل المصرية؟ الأرصاد ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن العاصفة المعروفة بدانيال تؤثر حاليا على السواحل الليبية مؤثرة عليها بأمطار غزيرة وتسجيلات كبيرة للأمطار وعواصف رعدية وسرعات كبيرة للرياح وارتفاع أمواج يتجاوز 4 أمتار.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: يوم عصيب يمر علي ليبيا اليوم حتي الغد بسبب هذه العاصفة وتم رفع حالة الطوارئ والتأهب في جميع المدن المتأثرة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن بقايا العاصفة دانيال تصل إلى غرب البلاد يوم غدا الإثنين يصاحبها سقوط الأمطار بعد ما فقدت العاصفة معظم قوتها.

ويشهد اليوم الأحد، ارتفاعا بدرجات الحرارة ، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت : القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.