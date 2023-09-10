شكرا لقرائتكم خبر عن عروض مبهرة خلال حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حفل انطلاق أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر، عروضا مبهرة تتحدث عن تاريخ مصر منذ القدماء المصريين وحتى العصر الحديث، بالإضافة إلى استعراضات الموشحات في عصر المماليك ثم عصر الانتصارات.

وشارك في العرض الافتتاحي 142 طالبة و30 طالبا من كليات التربية الرياضية للبنات والبنين، وشارك في طابور الأعلام 53 طالبة، وتعبر العروض الرياضية في حفل الافتتاح عن ثلاث حقب زمنية مختلفة وهي مصر القديمة والوسطى وصولًا بالجمهورية الجديدة.