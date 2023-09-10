شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السكة الحديد: أنفقنا 41 مليون دولار لإعادة تشغيل معهد وردان بعد إغلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد، أن وزارة النقل انفقت 41 مليون دولار، ثم 250 مليون جنيه، لإعادة تشغيل معهد وردان بعد إغلاقه، مشيرا إلى أن المعهد يهدف إلى تنمية العنصر البشرى الموجود بهيئة السكة الحديد.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد، خلال جولته بمعهد وردان للسكة الحديد، أن المعهد أصبح يمنح الخريجين درجة البكالوريوس، والذي يضم ورش حديثة بمختلف أنواعها ومحاكيات للقطارات وصالة مغطاة للألعاب الرياضية وحمام سياحة وقاعات للتدريب وأماكن للإقامة والمعيشة وغيرها.

كما يضم المعهد ورش مختلفة ومحاكيات القطارت لتدريب العناصر البشرية من مختلف التخصصات على أحدث المعدات و نظم التكنولوجيا، ضمن خطة وزارة النقل في اختيار العناصر الجديدة المنضمة لهيئة السكك الحديدية، والعمل على تدريب وتأهيل وتثقيف العناصر الحالية بالهيئة ضمن المخطط الشامل لتطوير منظومة السكك الحديدية.