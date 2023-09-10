شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصروفات المراحل التعليمية بالمعاهد الأزهرية.. لا زيادة هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قطاع المعاهد الأزهرية مصروفات المعاهد العادية مصروفات المعاهد الأزهرية الابتدائية العادية والنموذجية لجميع المراحل للعام الدراسى 2023-2024، دون زيادة عن العام السابق، وهى على النحو الآتى: تبلغ مصروفات المعاهد العادية التمهيدى 66.85 جنيه تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية العادية لتلاميذ المرحلة الإبتدائية 67.35 جنيه تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية العادية لتلاميذ المرحلة الإعدادية 77.35 جنيه تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية العادية لتلاميذ المرحلة الثانوية 90.35 جنيه مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية رياض أطفال تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية التمهيدى 171.85 جنيه تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية التمهيدى اللغات 821.85 جنيه تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الإبتدائى 172.35 جنيه تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الإعدادى 206.35 جنيه تبلغ مصروفات المعاهد الأزهرية النموذجية لتلاميذ الثانوى 232.35 جنيه يحصل مبلغ 200 جنيه مصاريف تأسيس من الصفوف الأولى بجميع المراحل التعليمية بالمعاهد النموذجية والقسم الأول من رياض الأطفال بمعاهد اللغات والمستجدين في الالتحاق بالأزهر بالقسم الثاني من رياض الأطفال بالمعاهد النموذجية واللغات . تعامل مرحلة التجويد بمعاهد القراءات في المصروفات معاملة المرحلة الإعدادية ومرحلتي العالية والتخصص معاملة المرحلة الثانوية. يتحمل ولى الأمر ثمن كتب اللغات بقسم اللغات، وكذا كتب المستوى الرفيع بالمعاهد النموذجية، ويتم تحصيل وتوريد بنود صندوق التأمين الحكومي ودعم زوي الإعاقة بذات الآلية الخاصة بصندوق تكريم الشهداء.

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