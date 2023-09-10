شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالمغرب: نتواصل مع الجهات المختصة بالمملكة لمتابعة أوضاع الجالية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير المصرى لدى المملكة المغربية ياسر عثمان، الأحد، تواصل السفارة المصرية لدى الرباط مع الجهات المغربية المختصة لمتابعة أوضاع الجالية المصرية عقب الزلزال الذي ضرب المملكة مساء أول أمس الجمعة، جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

وأشار السفير المصري لدى المملكة المغربية أن وضع الجالية المصرية في المملكة مطمئن، مشيرا إلى متابعة السفارة لأحوال التجمعات المصرية في مختلف المدن، مؤكدا أن السفارة لم تتلق حتى الآن أي بلاغ بشأن ضحايا أو إصابات بين أبناء الجالية المصرية، مضيفا: "سنحتاج لعدة ايام للتوصل لتقييم نهائي للوضع."

كانت السفارة المصرية لدى الرباط قد عبرت عن خالص تعازيها وتضامنها مع الشعب المغربي الشقيق في مواجهة ما خلفه الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق ومدن مغربية مساء الجمعة، مؤكدة تشكيل خلية أزمة لتقديم الدعم والمساعدة لكافة أبناء الجالية المصرية في المغرب على مدار الساعة، والتي يمكن التواصل معها علي الرقم التالي 05 37 54 58 35، والبريد الإلكتروني [email protected]

وأكدت السفارة المصرية لدى الرباط في بيان صحفي أن جمعية الجالية المصرية في المغرب تقوم بتقديم الدعم لأبناء الجالية بالتنسيق مع السفارة، مجددا عن خالص تعازيها وتضامنها مع الشعب المغربي الشقيق.

كان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية قد أكد أنه فى إطار متابعة وزارة الخارجية لأوضاع الجالية المصرية المقيمة بالمملكة المغربية الشقيقة عقب وقوع الزلزال المدمر الذى شهدته بعض المدن والأقاليم المغربية مساء أول أمس الجمعة، قامت السفارة المصرية فى الرباط بتشكيل خلية أزمة للتواصل مع الجمعيات والروابط الخاصة بأبناء الجالية المصرية فى مختلف المدن المغربية للاطمئنان على أوضاعهم، كما تواصلت السفارة مع السلطات المغربية المعنية، وأنه وفقاً للمعلومات الواردة حتى الآن لم يتم رصد أي ضحايا أو مصابين بين أبناء الجالية المصرية.

هذا، وتواصل وزارة الخارجية بالتنسيق مع السفارة المصرية في الرباط متابعة الموقف على مدار الساعة، وسيتم الإعلان عن أية مستجدات فى هذا الشأن.

وجدد المتحدث باسم الخارجية تقديم العزاء للأشقاء فى المملكة المغربية فى هذا الحادث الأليم والمروع، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته، وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابين.