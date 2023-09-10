شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة شديدة تضرب شرق ليبيا والسلطات تعلن حظر التجوال حتى غد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول نشطاء ليبيون، الأحد، صورا تبرز آثار العاصفة المتوسطية "دانيال" على بعض شوارع مدينة بنغازي، بينما تستمر حالة الطوارئ في مدن الشرق الليبي.

وبينت الصور مشاهد لسقوط أشجار في منطقة عمارات الكيش ومناطق متفرقة بمدينة بنغازي.

في وقت سابق، أظهرت خرائط، نشرها رادار البث الفضائي، أن مركز العاصفة المتوسطية "دانيال" ينشط فوق مدينة المرج.

وتستمر التوقعات بهطول أمطار غزيرة على المنطقة الشرقية في ليبيا جراء العاصفة المتوسطية. في حين أعلنت بلدية بنغازي فرض حالة الطوارئ وحظر التجول في المدينة ابتداء من الثامنة مساء السبت إلى الإثنين، وإخلاء المناطق، وغلق المحال التجارية المجاورة للساحل الليبي، والمناطق المنخفضة التي تقع بالقرب من الوديان.

كما قرر المجلس البلدي في مدينة درنة فرض حظر تجول من العاشرة مساء أمس السبت إلى حين استقرار الأحوال الجوية، وإخلاء محلة الجبيلة ومحلة البلاد والمناطقة المجاورة للبحر، حفاظا على الأرواح من سوء الأحوال الجوية.

فيما دعا الهلال الأحمر الليبي سكان المناطق المطلة على البحر في درنة إلى مغادرة منازلهم، تحسبا للعاصفة، وذلك عبر سيارات إسعاف جابت شوارع تلك المناطق.

كان القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر قد ترأس اجتماعاً طارئاً للاطلاع على آخر أعمال اللجنة العليا للطوارئ واستعداداتها للعاصفة المتوسطية "دانيال".

وضم الاجتماع رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة، ورئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، وعضو اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، وعضو لجنة إعادة الإعمار والاستقرار ووكيل وزارة الداخلية الليبية فرج اقعيم، وأعضاء اللجنة العليا ولفيف من القيادات الأمنية والعسكرية الليبية.

وأصدر القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، السبت، تعليماته برفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى لجميع الوحدات العسكرية لمواجهة العواصف والأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، في بيان، إن التعليمات شملت اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإنشاء عمليات الإنقاذ والحماية في المناطق التي تتعرض لهذه التقلبات الجوية المرتقبة.



عاصفة شديدة تضرب مدينة بنغازي



ليبيا تستنفر لمواجهة آثار العاصفة



استعدادات في بنغازي لمواجهة آثار العاصفة



استفنار في بنغازي



استنفار في بنغازي استعدادا للعاصفة دانيال