شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد منير: لتجديد الخطاب الدينى أهمية خاصة فى عصرنا والبعض يتصدى له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ماجد منير رئيس تحرير الأهرام المسائى وبوابة الأهرام إن قضية الخطاب الديني تمثل أهمية خاصة في عصرنا الحاضر، نتيجة لما ارتبط بدعوات تجديده من التباس وبما اكتنف بعضها من غموض.

ولفت منير إلى أن هناك فريقين ساهما في إخراج الخطاب الديني أحيانا عن جادة الصواب، أحدهما: استغل قضية التجديد للعبث بأصول الإسلام فجعلوها مجالا لتجربة المناهج الفلسفية أو اللغوية الحديثة، زاعمين أنهم يقدمون تفسيرا عصريا، أو تأويلا حديثا، أو قراءة عصرية للدين الإسلامي، كي يلائم -من وجهة نظرهم- مستجدات الحياة، والثاني: رأى أن أي محاولة لتجديد الخطاب الديني تعد نوعًا من المروق من الدين، يجب مقاومتها والتصدي لها، وذهبوا إلي أن الداعين إلي التجديد هم من المتساهلين في أصول هذا الدين.

كما أوضح رئيس تحرير الأهرام المسائى وبوابة الأهرام، أن هذا الخلل عبر عن نفسه بصور مختلفة وصلت إلى حد اختزال البعض للإسلام في كلمتين اثنين هما: "الإرهاب"، و"التخلف"، وتردد ذلك بعض الأدبيات المعاصرة، ونتيجة لثورة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات - والفضاء الإلكتروني أحد نتائجها وثمارها- فقد ثبت ورسخ هذا المفهوم بقوة وفاعلية غير مسبوقة، حتى أوشك أن يستقر ذلك المفهوم السلبي.

وتابع مؤكدا أهمية البحث عن آلية لتصحيح المسار، وتوضيح الحقائق، ودحض الشبهات، وكشف المغالطات المتعمدة عن ديننا الإسلامي الحنيف، لا سيما إذا أدركنا - من خلال الرصد والمتابعة في الماضي والحاضر- و أن هذا التوصيف ليس وليد اللحظة الراهنة، لكنه نتيجة خيال خصب مشبع بكل صور الكراهية والصفات السلبية عن الإسلام.

جاء ذلك خلال كلمته بعنوان "الفضاء الإلكتروني والخطاب الدينى.. تصحيح المسار" بالجلسة العلمية السادسة للمؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، والتي تعقد بعنوان الرؤية الاعلامية للتعامل مع الفضاء الإلكتروني برئاسة الدكتور سامي الشريف آمين عام رابطة الجامعات الإسلامية.

وينعقد المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية على مدار يومي 9 و 10 سبتمبر، تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة" .

ويتضمن المؤتمر المحاور التالية :

1- الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر.

2- الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني.

3- الفتوى الإلكترونية.

4- التحفيظ والتدريس عن بعد.

5- الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني، وتصحيح المسار.

6- الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي، وتصحيح المسار.