شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدراسة بالمدرسة المصرية الدولية فى الشيخ زايد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت الدراسة بالمدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد والتابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث استقبلت المدرسة الأطفال بأجواء خاصة ترحيبا بهم فى أول يوم من بدء العام الدراسي الجديد، وحرص طارق النشوى مدير المدرسة على استقبال الطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر المقبل إلى الخميس 25 يناير 2024 .