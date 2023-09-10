شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تحدد شروط العمل بالحصة لسد العجز بالعام الدراسي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديريات التعليمية، عن فتح باب التقدم للعمل بالحصة للعام الدراسي 2023/2024، لسد العجز بالمدارس، وذلك بناء على الكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ الصادر من وزير التربية والتعليم، بسد العجز بالمدارس والتخصصات المطلوبة.

وحددت المديريات التعليمية، قواعد الترشيح والمفاضلة للمتقدمين للعمل بنظام الحصة للعام الدراسي 2023/2024:-

- من كليات عام وأزهر .

- الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة (امتياز - جيد جدا جيد - مقبول) ويكون الترتيب بالنسبة المئوية داخل الترتيب الواحد.

- الأعلى مؤهلا: ( الماجستير - الدكتوراه).

-الأكثر في مدة الخبرة: المدة التي قضاء المرشح بالتعاقد مع المديرية لشغل وظائف التدريس .

- الأقدم تخرجا.

- الأكبر سنًا.

كما حددت المديريات التعليمية، الأوراق المطلوبة للتقدم للعمل بالحصة للعام الدراسي 2023/2024:-

- طلب باسم مدير عام الإدارة التعليمية.

- أصل شهادة المؤهل الدراسي للإطلاع و4 صور منه .

- تقديم ما يفيد بأن لديه خبرة سابقة في أعمال التدريس .

- 4 صور لبطاقة الرقم القومي سارية.

- شهادة الخدمة العسكرية للذكور وشهادة الخدمة العامة للإناث .

- 4 صور شهادة الميلاد.

- دوسیه موضوع به جميع المستندات.

- إقرار بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة.

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه جار العمل على ضوابط تعيين وتسكين المعلمين الجدد الناجحين فى مسابقة "30 ألف معلم"، والتى أوشكت على الانتهاء، و سيتم تسكين هؤلاء المعلمين بداية من العام الدراسى الجديد.

وأضاف الوزير أنه يتم أيضا سد عجز المعلمين من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال خريجى الجامعات الذين يؤدون الخدمة العامة، بالإضافة إلى تعيين معلمين بالحصة وفقا للضوابط المحددة.