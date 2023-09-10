شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة دانيال تقترب.. الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار وأمطار غزيرة بعدة مناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد البلاد غدا الإثنين ، بداية حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق من غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد .

و تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية ، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السلوم ومطروح وسيوة تمتد خفيفة مساء على مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحيانا .

يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن العاصفة المعروفة بدانيال تؤثر حاليا على السواحل الليبية مؤثرة عليها بأمطار غزيرة وتسجيلات كبيرة للأمطار وعواصف رعدية وسرعات كبيرة للرياح وارتفاع أمواج يتجاوز 4 أمتار.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: يوم عصيب يمر علي ليبيا اليوم حتي الغد بسبب هذه العاصفة وتم رفع حالة الطوارئ والتأهب في جميع المدن المتأثرة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن بقايا العاصفة دانيال تصل الي غرب البلاد يوم غدا الإثنين يصاحبها سقوط الأمطار بعد ما فقدت العاصفة معظم قوتها.

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.