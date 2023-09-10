شكرا لقرائتكم خبر عن "السكة الحديد": تعاقدنا مع ألمانيا لتشغيل سائقين تابعين للهيئة فى برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد في مصر، أنه يوجد 25 سائقب بالسكة الحديد يتعلمون الآن اللغة الألمانية للعمل مع شركة B D الألمانية مشغل السكة الحديد بألمانيا، وفق برتكول تعاون مع سكك حديد ألمانيا.

وقال رئيس السكة الحديد: "ألمانيا بتاخد سواقين سكة حديد من مصر دي ثقة نتيجة المجهود المبذول"، مشيدا بالصرح التعليمي الكبير معهد وردان الذي يقع على مساحة 250 فدانا.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد، خلال جولته بمعهد وردان للسكة الحديد، أن معهد أصبح يمنح الخريجين درجة البكالوريوس والذي يضم ورش حديثة بمختلف أنواعها ومحاكيات للقطارات وصالة مغطاة للألعاب الرياضية وحمام سياحة وقاعات للتدريب وأماكن للإقامة والمعيشة وغيرها.

كما يضم المعهد ورش مختلفة ومحاكيات القطارت لتدريب العناصر البشرية من مختلف التخصصات على أحدث المعدات و نظم التكنولوجيا، ضمن خطة وزارة النقل في اختيار العناصر الجديدة المنضمة لهيئة السكك الحديدية، والعمل على تدريب وتأهيل وتثقيف العناصر الحالية بالهيئة ضمن المخطط الشامل لتطوير منظومة السكك الحديدية.