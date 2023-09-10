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وزراء الخارجية العرب يشكرون مصر على مقترح اعتماد البريد الإلكترونى كوسيلة أساسية للتراسل

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القاهرة - سامية سيد - وجه وزراء الخارجية العرب الشكر لجمهورية مصر العربية على مقترحها بشأن اعتماد البريد الإلكتروني كوسيلة أساسية للتراسل.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، إن ذلك جاء في قرار لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في ختام أعمال دورته العادية الـ160، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة برئاسة المغرب.

وكلف المجلس، الأمانة العامة بتعميم اقتراح مصر بشأن اعتماد البريد الإلكتروني كوسيلة أساسية للتراسل، ودعوة الدول الأعضاء إلى الإدلاء برأيها في هذا الخصوص.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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